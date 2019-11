Logan Paul (24) hat aktuell striktes Sex-Verbot! Der US-YouTube-Star bereitet sich momentan auf die Box-Revanche gegen seinen britischen Rivalen KSI (26) am 9. November vor. Im Sommer 2018 hatten die Netzstars in Manchester erstmalig gegeneinander gekämpft – allerdings nur mit einem Unentschieden als Ergebnis. Für das anstehende Re-Match trainieren die beiden mittlerweile seit Wochen. Und dabei ziehen Logans Trainer so ziemlich alle Register: Sie untersagtem ihrem Schützling bis zum Kampf jegliche sexuellen Aktivitäten!

Das verriet Logan nun auf seinem Instagram-Account: "Meine Coaches haben gesagt, dass ich 'meine Ladung aufsparen' soll. Einfacher gesagt, ich soll mein Ejakulat aufstauen, mein Benzin, wenn ihr so wollt. Das ist genug, um ein Kriegsschiff zu versenken", berichtete der Bruder von Jake Paul (22). Seine Freunde würden ihm beim Sex-Entzug fleißig unterstützen und ihn vor der Versuchung bewahren: "Sie haben alle Hexen verbannt. Meine Beine sind stark – und meine Eier sind dick", schloss er seine Erklärung mit einem Augenzwinkern ab.

Auch von seinen prominenten Followern bekommt Logan eine Menge Support für seine Phase der Abstinenz: "Bruder, du bist wirklich krass in Form! Halte durch", kommentierte beispielsweise der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star Angelo Carlucci (30) unter dem Foto. Andere boten dem 24-Jährigen sogar an, als mentale Unterstützung ebenfalls auf Sex zu verzichten. Was sagt ihr zu dem Verbot? Stimmt ab.

Instagram / loganpaul KSI und Logan Paul, YouTube-Stars

Instagram / loganpaul Logan Paul, US-YouTube-Star

Instagram / angelo.carlucci Angelo Carlucci, Ex-BTN-Star

