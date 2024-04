YouTuber Logan Paul und Nina Agdal werden erstmals Eltern!

Baby-Überraschung von Logan Paul (29) und Nina Agdal (32): Der YouTuber und seine Partnerin werden erstmals Eltern! Das verkünden er und das dänische Model nun auf Instagram. Das Paar teilt Bilder, auf denen es turtelt – dabei hält der Blondschopf fünf Ultraschallbilder in der Hand. Sie scheinen schon jetzt total stolz auf ihr Wunder zu sein und wollen dies wohl der ganzen Welt zeigen! "Noch ein Paul kommt im Herbst", schreiben sie dazu. Auf den Pics ist nur eine ganz kleine Wölbung bei Nina zu erkennen.

TMZ will erfahren haben, dass Nina schon einige Monate schwanger sein soll. Davon ist derzeit noch nichts zu sehen. Insider berichten, dass Logan und seine Liebste schon für ihr Kind einkaufen. Vergangenen Monat sollen die Turteltauben in New York Kleinigkeiten für das Kinderzimmer geshoppt haben.

Im August 2022 waren die ersten Gerüchte aufgekommen, dass die zwei ein Paar sein sollen. Im darauffolgenden Januar entschlossen sie sich, kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung zu machen. Im Netz zeigten sie erstmals ihre Liebe. Nur wenige Monate später folgte die Verlobung: Im Juli 2023 ging Logan vor seiner Nina auf die Knie.

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im April 2024

Instagram / ninaagdal Nina Agdal mit ihrem Partner Logan Paul

