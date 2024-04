Baby im Anmarsch: Wünscht sich Logan Paul Sohn oder Tochter?

Logan Paul (29) weiß, was er will. Der Internetstar befindet sich aktuell in freudiger Erwartung. Gemeinsam mit seiner Partnerin Nina Agdal (32) erwartet er seinen ersten Nachwuchs! Diese freudigen Neuigkeiten verkündeten sie erst vor wenigen Tagen mittels eines Ultraschallbildes. Obwohl der YouTuber und das dänische Model noch nicht das Geschlecht kennen, hat Logan bereits einen Wunsch diesbezüglich: Er hätte gerne eine Tochter! "Ich würde einfach dahinschmelzen", erklärt der werdende Papa im Podcast "Impaulsive". Auch über einen Namen haben er und seine Liebste bereits gesprochen – den Namen Paul Paul habe Nina aber bereits von der Liste gestrichen.

In der Podcast-Episode spricht Logan zudem darüber, dass er sich bewusst sei, was für eine große Veränderung ein Baby für ihn sei. Denn zum ersten Mal werde er sich nicht selbst priorisieren, sondern seinen Fokus auf den Nachwuchs und seine Partnerin setzen. "Es ist ein Gefühl, das ich noch gar nicht wirklich begreifen kann", stellt der 29-Jährige klar. "Ich liebe Nina so sehr und dann wird diese kleine Version von ihr, die zur Hälfte auch ich bin, mein ganzes Leben sein?", führt Logan seine Gefühlswelt weiter aus.

Laut TMZ soll Nina bereits seit einigen Monaten schwanger sein. Laut Insidern seien die beiden wohl sogar schon tüchtig mit den Vorbereitungen beschäftigt und kaufen bereits für das ungeborene Kind ein. Auf den Schnappschüssen auf Instagram, in denen Logan und seine schwangere Freundin von den Neuigkeiten berichten, ist bei Nina aber noch keine allzu große Bauchwölbung zu erkennen.

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im April 2024

Instagram / loganpaul Logan Paul und Nina Agdal

