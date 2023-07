Funkelnder Klunker: Nina Agdal zeigt ihren Verlobungsring!

Für dieses Schmuckstück musste er wohl ganz schön tief in die Tasche greifen! Logan Paul (28) und Nina Agdal (31) sind seit vergangenem Jahr liiert und unzertrennlich. Offenbar läuft es in der Beziehung der beiden auch mehr als gut: Vor wenigen Tagen ging der YouTuber vor seiner Liebsten auf die Knie – und sie sagte Ja. Nun gibt es die ersten Schnappschüsse von Ninas Verlobungsring!

Paparazzi lichten das frisch verlobte Pärchen diese Woche in der italienischen Küstenstadt Portofino ab. Ganz entspannt sitzen die beiden auf ihrem Hotelbalkon: Die 31-Jährige trägt einen weißen Bademantel, während der Boxstar sich nur in Unterhose sonnt. Ganz verliebt turteln sie miteinander herum – Nina sitzt auf Logans Schoß und schlingt ihre Arme um seine Schultern. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, sticht ein Detail besonders ins Auge: Der Klunker der Laufstegschönheit blitzt groß an ihrer linken Hand. Der eckige Diamant scheint ziemlich groß zu sein und wird von einem doppelten Silberring gehalten.

Wie Daily Mail berichtete, soll der 28-Jährige seiner Liebsten am Sonntagabend während ihres Urlaubs in Italien die Frage aller Fragen gestellt haben. Doch dabei sei es zu einem kleinen Problem gekommen: Der Ring war Nina zu groß! Doch das schien sie überhaupt nicht gestört zu haben.

Instagram / ninaagdal Nina Agdal und Logan Paul

Oliver Palombi / MEGA Nina Agdal und Logan Paul in Portofino im Juli 2023

Instagram / ninaagdal Nina Agdal mit Logan Paul

