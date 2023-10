Fans rasten aus: Deutschland bekommt großes Wrestling-Event!

Nächstes Jahr wird es wild! Seit etlichen Jahren begeistern die Wrestler und Wrestlerinnen vor allem die US-amerikanische TV-Landschaft. Superstars wie Roman Reigns (38), Cody Rhodes (38) und Drew McIntyre geben aktuell den Ton in der Branche an. Mit Shows wie Smackdown und RAW bekommen die Zuschauer jede Woche nicht nur spannende Kämpfe, sondern auch die Geschichten dahinter zu sehen. Und schon bald dürfen die Fans das auch in Deutschland erleben!

Wie WWE am Donnerstag verkündete, bekommt Berlin im kommenden Jahr erstmals ein Premium-Live-Event. "Bash in Berlin" soll am 31. August in der Mercedes-Benz-Arena stattfinden. Auf welche Superstars sich die Fans freuen dürfen, ist aber noch geheim. Doch mit hoher Wahrscheinlichkeit könnte der österreichische Wrestler Gunther im Main Event um die Undisputed WWE Universal Championship stehen. Denn internationale Events nutzte die WWE in der Vergangenheit gerne, um lokale Superstars in den Vordergrund zu stellen.

In der kommenden Woche steht aber erstmal anderweitig ein großes Wrestling-Event auf dem Plan. In Saudi-Arabien findet wieder das Event "Crown Jewel" statt. Dort hatte im vergangenen Jahr Logan Paul (28) gegen Roman Reigns um die beiden wichtigsten Titel gekämpft. Am 4. November ist der YouTuber wieder mit von der Partie und kämpft gegen Legende Rey Mysterio (48).

Cody Rhodes im April 2023

Die Profiwrestler Gunther und Brock Lesnar im Januar 2023

Logan Paul im April 2023

