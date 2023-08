Jake und Logan Paul: Ihr Vater hat sie "heftig verprügelt"

Jake Paul (26) und Logan Paul (28) erheben schwere Vorwürfe gegen ihren Vater. Die beiden Brüder sind eigentlich als wahre Entertainment-Stars bekannt: Während sie ihre Fans früher mit YouTube-Videos begeisterten, haben sie sich inzwischen auch im Boxring etabliert. In einer neuen Dokumentation zeigen sich Jake und Logan jetzt von einer ganz anderen Seite und sprechen über ihre traumatische Kindheit: Ihr Vater soll sie geschlagen haben!

In der Dokumentation "Untold: Jake Paul the Problem Child" behauptet Jake, dass sein Vater Greg ihn in seiner Kindheit "heftig verprügelt" habe. Dennoch stellt der Boxer auch klar: "Ich nehme es ihm nicht übel. Ich kann verstehen, warum er das getan hat. Er wusste sich nicht anders zu helfen." Währenddessen findet Logan klare Worte für seinen Vater: "Greg Paul ist eine verdammte Kreatur. Er ist eine Bedrohung. Der Typ ist heftig."

Inzwischen hat Greg die Missbrauchsvorwürfe seiner Söhne zurückgewiesen und klargestellt: "Ich habe nie Hand an meine Kinder gelegt. Und ich habe ihm gesagt: 'Jake, ich habe dich ein paar Mal hochgehoben und auf eine Couch geworfen.'"

Getty Images Jake und Logan Paul im Januar 2020

Getty Images Logan Paul und Jake Paul auf der Bühne

Instagram / gregpaul63 Greg Paul

