So schön war der Antrag von Logan Paul an seine Nina Agdal!

Was für schöne Einblicke! Der Wrestler Logan Paul (28) und das Model Nina Agdal (31) sind seit Sommer 2022 ein Paar. Vor wenigen Wochen hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass die Turteltauben bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung seien und sich verlobt hätten. Nun teilt Logan Fotos vom romantischen Heiratsantrag im Netz: So süß hielt der Internet-Star um die Hand seiner Nina an!

Auf Instagram teilt der Blondschopf einige Fotos vom Heiratsantrag am Comer See in Italien. Auf den Bildern ist Logan beim Kniefall zu sehen, ehe sich die Verliebten auf weiteren Schnappschüssen in die Arme fallen und küssen. "Verlobt mit meiner besten Freundin", schreibt der Wrestler und ergänzt: "Ich liebe dieses Mädchen bis zur Unendlichkeit und kann es nicht erwarten, den Rest meines Lebens mit ihm zu verbringen." Seine Auserwählte fügt auf ihrem Account hinzu: "Ich darf den Jungen meiner Träume heiraten, meinen besten Freund, meinen Fels, meinen Seelenverwandten."

Der Antrag soll trotz traumhafter Kulisse nicht ganz ohne Zwischenfälle von Statten gegangen sein. Offenbar war der Ring zu groß für die zierlichen Finger des Models. Davon ließen sich die Verliebten jedoch nicht beirren. Augenzeugen berichteten, dass sie unmittelbar nach dem Ja der angehenden Braut ausgewählte Familienmitglieder per Telefon verständigt hätten.

Logan Paul und Nina Adgal im Juli 2023

Logan Paul und Nina Adgal im Juli 2023

Nina Agdal und Logan Paul

