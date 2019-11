Überraschendes Coming-out von Regan Gascoigne! Der Sohn der britischen Fußball-Legende Paul Gascoigne nahm in diesem Jahr an der TV-Tanzshow "The Greatest Dancer" teil, strebt aktuell eine Karriere als Musiker an und performte bereits mit Demi Lovato (27) bei den EMAs. Seit der Scheidung seiner Eltern hat er zu seinem Papa nicht mehr allzu viel Kontakt – diese News dürften den Ex-Kicker aber sicher interessieren: Regan bekannte sich öffentlich als bisexuell und seinen Angehörigen sagte er davon bisher nichts!

"Ich bin bisexuell. Ich date Männer und Frauen. Ich bin da ganz offen. Ich hatte aber noch nicht viele Beziehungen. Ich habe bisher nur drei Menschen gedatet", verriet der 23-Jährige am vergangenen Samstag im Interview mit Mirror. Sein Vater habe von seiner sexuellen Orientierung keine Ahnung, machte Regan weiter klar. "Ich hab es Papa noch nicht gesagt... aber ich glaube, er wird mich unterstützen. Er ist stolz auf mich, egal, was ich mache oder welche Entscheidungen ich fälle."

Trotzdem gab es in der Beziehung zwischen Vater und Sohn in der Vergangenheit auch einige Hürden. Kürzlich hatte sich Regan in einem Interview an eine Situation in seiner Kindheit erinnert. Damals habe ihm sein Vater Fußballschuhe schenken wollen – er lehnte dies ab und habe stattdessen nach Ballettschuhen gefragt. Zu den traurigen Schlagzeilen, die Ex-Kicker Paul mit seiner, mittlerweile therapierten Alkoholsucht machte, sagte Regan: "Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Er ist mein Vater. Ich werde ihn immer lieben und er mich auch, egal was passiert."

Getty Images Paul Gascoigne im Juni 2015

Instagram / regangascoigne Regan Gascoigne, Tänzer

Backgrid / ActionPress Paul Gascoigne, ehemaliger Fußballer

