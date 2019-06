Es könnte das Comeback des Jahres werden! Im vergangenen Juni kam die letzte Single von Demi Lovato (26) heraus. Anschließend sorgte die beliebte Sängerin jedoch nur wegen ihrer Drogenüberdosis für Schlagzeilen: Nach einer verhängnisvollen Partynacht musste sie sogar reanimiert werden und kämpfte um ihr Leben. Anschließend machte die US-Amerikanerin eine Entzugstherapie. Jetzt könnte aber endlich alles wieder wie vor ihren Drogenabsturz sein: Demi zeigte sich jetzt im Tonstudio.

Ganz selbstbewusst und glücklich strahlt die 26-Jährige auf ihrem aktuellen Instagram-Post in die Kamera. Das Interessante an diesem Post dürfte für ihre Follower jedoch die großen Kopfhörer und der hervorblitzende Popschutz des professionellen Studiomikrofons sein. "Ich lasse Magie entstehen", schrieb die "Sober"-Interpretin zu dem Schnappschuss. Ob ihre Fans schon bald in den Genuss der ersten zauberhaften Klänge kommen werden?

Immerhin dürften ihre Bewunderer auf heißen Kohlen sitzen. Bereits im Mai 2018 kündigte sie an, dass sie schon einige neue Lieder auf Lager habe. Den Anstoß für ihre neuerliche kreative Phase könnte Scooter Braun (38) gegeben habe. Bei dem Manager von Justin Bieber (25) und Ariana Grande (25) ist die Musikerin seit wenigen Wochen unter Vertrag.

Getty Images Demi Lovato im Juli 2016

LISA O'CONNOR/AFP/Getty Images Musikerin Demi Lovato bei den Billboard Music Awards 2018

Getty Images Scooter Braun in Nashville, 2018

