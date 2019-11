Die Stars haben auch ihre persönlichen Favoriten für die Kollektionen bei H&M! Der Mode-Riese arbeitet schon seit Jahren regelmäßig mit großen Designern zusammen. Karl Lagerfeld (✝85) oder Stella McCartney (48) haben bereits den Sprung von den High-Fashion-Laufstegen ins Kaufhaus gewagt. In diesem Jahr bringt der italienische Designer Giambattista Valli seine coolen Tüll-Kreationen so unters Volk. Im Promiflash-Interview verraten einige Promis, wessen Modelinien sie sich 2020 bei H&M wünschen!

Beim Pre-Launch-Event zur neuen Kollektion fallen einige berühmte Namen ein. "Chloé gab es, glaube ich, noch nicht und Céline glaube ich auch nicht. Also, es gibt noch ein paar Labels, wo man ansetzen könnte", meint Model Eva Padberg (39). Schauspielerin Emilia Schüle (26) hofft auf eine zweite Runde mit Stella McCartney und Janina Uhse (30) kann sich bei so vielen tollen Modeschöpfern einfach nicht entscheiden: "Ich habe da irgendwie nie wirklich Vorlieben, ich finde es immer einfach nur wahnsinnig spannend, was man mainstreamig dann doch irgendwie auf den Markt bringen kann, wo man sofort sieht, wer das eigentlich ist."

Bloggerin Lisa Banholzer hat eine ganz andere Idee: "Natürlich wäre es auch mal schön, deutsche Designer zu sehen und einen kleinen, lokalen Designer."

Getty Images Eva Padberg bei einem H&M-Event in Berlin

Getty Images Janina Uhse bei der Berlin Fashion Week

Getty Images Lisa Banholzer bei dem Pre-Launch-Event der Giambattista Valli x H&M-Kollektion

