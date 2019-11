Für Ekaterina Leonova (32) ging es auf den OP-Tisch! Seit 2013 ist die 32-Jährige ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. In all den Jahren als Profitänzerin bei Let's Dance glänzte sie selbstverständlich vor allem mit ihren Qualitäten auf dem Parkett. Neben ihrem Feuer auf der Tanzfläche wurde aber auch ein weiteres Detail zu ihrem Markenzeichen: ihr Muttermal auf der Wange. Genau wegen dieses Schönheitsflecks musste sie sich nun einer Mini-OP unterziehen!

In ihrer Instagram-Story ließ Ekat ihre Follower an ihrem Trip in die Klinik teilhaben. Mit ihrer Schwester Maria als seelische Unterstützung an ihrer Seite, stellte sich die Tänzerin schließlich der gesundheitlichen Vorsorge. Während des Eingriffs wurde allerdings nicht das komplette Gewebe entfernt, wie die tapfere Patientin in dem Kommentar erklärte: "Ein Teil vom Muttermal wurde zum Check ausgeschnitten." Nun verdeckt ein Pflaster Ekats betroffene Gesichtshälfte.

Weshalb Ekat der Gang in die Praxis angeraten wurde, ist nicht bekannt. Dennoch dürfte die TV-Bekanntheit erleichtert sein, der Maßnahme nachgegangen zu sein. Fest steht außerdem eins: So wie man die Hobby-Bloggerin kennt, wird sie ihren Fans sicherlich ein Gesundheits-Update geben.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im Januar 2019

Anzeige

Instagram / ekatleonova/ Maria und Ekaterina Leonova im Aufzug

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova bei der Unique Fashion Show 2020

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Ekat auch solche Aspekte ihres Lebens teilt? Macht sie total authentisch! Für ihr Privatleben interessiere ich mich nicht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de