Die Spekulationen spitzen sich immer weiter zu. Schon vor einigen Wochen hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Stars wie Paul Janke (38), Daniela Büchner (41) oder Laura Müller (19) Teil der nächsten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" seien. Letztere dementierte ein Mitwirken bereits. Nun werden neue Namen in den Raum geworfen: Stehen diese drei Promis als Kandidaten des Dschungelcamps 2020 fest?

Bild will elf der zwölf mutigen A-Z-Promis schon herausgefunden haben und startet damit, die ersten drei zu verkünden. So soll es beispielsweise Schauspielerin Sonja Kirchberger (54) nach Down Under ziehen. Zu der 54-jährigen Sexbombe soll sich laut dem Portal auch Box-Champion Sven Ottke gesellen. Schon jetzt verrät er: "Meine Teilnahme ist angefragt, aber noch nicht in trockenen Tüchern. Die fragen ja jedes Mal bei uns an."

Der dritte angebliche Urwald-Bewohner: CDU-Politiker Günther Krause. Könnt ihr euch diese drei Bekanntheiten im australischen Busch vorstellen? Stimmt in der Umfrage ab!

MG RTL D / Frank W. Hempel Sonja Kirchberger bei "Grill den Profi"

Bildwerk Günther Krause, ehemaliger Bundesminister

Getty Images Profi-Sportler Sven Ottke

