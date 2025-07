Ganz privat: So lebt Sonja Kirchberger fernab der Bühne

Sonja Kirchberger (60), einst bekannt als "Venusfalle", gewährt Einblicke in ihr zurückgezogenes Privatleben. Die Schauspielerin, die durch den Film von 1988 berühmt wurde, steht derzeit bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg auf der Bühne. In einem Interview mit Gala sprach sie über ihre Leidenschaft für die Schauspielkunst und ihr strukturiertes Leben. "Ich liebe es, eine Rolle zu erarbeiten – vor allem, wenn sie weit von meiner eigenen Persönlichkeit entfernt ist", erklärte sie. In ihrer Freizeit trifft man die 60-Jährige jedoch nicht auf Partys, sondern eher auf Wanderwegen inmitten der Natur.

Im Gespräch verriet Sonja auch, dass der Einstieg in die Schauspielerei für sie zunächst nicht einfach war. "Eigentlich war mir diese Welt ein bisschen zu crazy", gestand sie und erklärte, dass sie sich erst daran gewöhnen musste, sich emotional für ihren Beruf zu öffnen. Heute sieht sie das ganz anders und genießt es, in unterschiedliche Charaktere einzutauchen. Neben der Schauspielerei schätzt sie jedoch vor allem die stillen Momente, die sie in ihrem Zuhause auf Mallorca verbringt. Dort lebt sie mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Daniel, der sie inzwischen auch nach Norddeutschland begleitet – gemeinsam möchten sie an spielfreien Tagen die Region erkunden.

Ihre aktuelle Lebensweise scheint gut zu ihr zu passen: geordnet, naturverbunden und umgeben von wenigen, ausgewählten Menschen. Sonja genießt die Ruhe, die sie in ihrem Alltag fernab des Rampenlichts gefunden hat. Gemeinsam mit ihrem Partner Daniel verbringt sie viel Zeit auf Mallorca, wo sich das Paar bewusst für ein entschleunigtes Leben entschieden hat. Trotz ihrer bodenständigen Art bleibt ihre Liebe zur Schauspielerei ungebrochen – eine Leidenschaft, die sie selbst als fast süchtig machend beschreibt. Ein spannender Kontrast zwischen Bühne und privatem Rückzugsort, der sie ganz offensichtlich in Balance hält.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sonja Kirchberger, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sonja Kirchberger, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sonja Kirchberger im Februar 2019