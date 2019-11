Noch mehr Dschungel-Fieber mit Daniela Büchner (41), Claudia Norberg und Marco Cerullo (30)! Im Januar geht es wieder los: So einige Promis wagen sich in den australischen Urwald, um dort allerhand Ekel-Essen zu probieren, in Gesellschaft von Insekten Challenges zu bestreiten und am Lagerfeuer über ihr bewegendes Leben zu berichten. Die zuletzt enthüllte Kandidatin, DSDS-Sternchen Antonia Komljen, dürfte da für sexy Storys sorgen. Anhören können sich die offenbar auch Danni, Michael Wendler (47)-Ex Claudia und der ehemalige Bachelorette-Boy Marco – sie sollen sich ebenfalls einen Busch-Lagerfeuer-Platz gesichert haben.

Na, wenn das mal keine Knaller sind! Schon lange wird es gemunkelt, jetzt will Bild es aus sicherer Quelle erfahren haben: Jens Büchners (✝49) Frau Daniela soll endlich die Urwald-Erfahrung machen! Dazu soll sich doch tatsächlich Claudia gesellen. Und auch sie dürfte Redebedarf haben: War sie doch bis vor wenigen Monaten noch mit dem Wendler liiert, der nun im siebten Himmel mit der 19-jährigen Laura Müller schwebt. Auch bei ihr wurde schon seit einiger Zeit über eine Format-Teilnahme gemunkelt. Eine besondere Herausforderung dürfte der dreckige Dschungel für Schönling Marco werden. Er suchte im TV bisher eigentlich nur eins: die Liebe! Bleibt abzuwarten, was er dann im Dschungel so findet...

Mit diesen drei Krachern wäre die Dschungel-Bande dann fast komplett: Laut den Berichten der Zeitung wären dann schon elf von insgesamt zwölf Schlafplätzen belegt. Neben Toni sollen auch Markus Reinecke, Anastasiya Avilova (31), Elena Miras (27), Prince Damien (28), Sven Ottke, Sonja Kirchberger (54) und Günther Krause diese TV-Grenzerfahrung machen wollen. Der letzte mutige Camper bleibt vorerst noch ein Geheimnis.

azee/ ActionPress TV-Star Daniela Büchner

Wenzel, Georg / ActionPress Claudia Norberg beim GQ Men of the Year Award 2019 in Berlin

Instagram / marcocerullo_official "Bachelor in Paradise"-Kandidat Marco Cerullo

