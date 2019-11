Sie sind nicht zum ersten Mal bei Das Supertalent! Seit mittlerweile zwölf Jahren flimmert die beliebte Castingshow nun schon über die TV-Bildschirme. In den vergangenen Staffeln haben sich immer mal wieder bekannte Gesichter auf die große Bühne gewagt – und auch in der heutigen Folge überraschte ein ziemlich bekanntes Geschwisterpaar Dieter Bohlen (65) und Co: Die Zwillinge Yven und Nice Scholich wollten zum siebten Mal ihr Glück bei "Das Supertalent" probieren!

Als diese beiden Grazien die Bühne betraten, ahnte die Jury um den Poptitanen schon Böses – die Scholich-Zwillinge waren wieder am Start. Genauso aufgedreht und schrill wollten sie erneut ihr Talent beweisen. Sie wagten sich mit viel Körpereinsatz und Hula-Hoop-Reifen wieder ins Rampenlicht und überraschten auf ganzer Linie. "Ihr habt euch weiterentwickelt. Normalerweise bekommt ihr immer rote Buzzer", stellte Juror Bruce Darnell (62) ganz trocken fest.

Doch heute sollte es ganz anders kommen – denn auch das Supertalent-Urgestein war sichtlich überrascht: "Ihr habt euch ja richtig vorbereitet." Und genau das sollte auch belohnt werden – sowohl Bruce als auch Dieter und Mit-Jurorin Sarah Lombardi (27) schenkten den verrückten Geschwistern einen grünen Buzzer.

