Gab es so etwas schon jemals bei Das Supertalent? Seit einigen Wochen flimmert wieder die beliebte Castingshow über die deutsche TV-Mattscheiben. Vor Dieter Bohlen (65), Sarah Lombardi (27) und Bruce Darnell (62) wollen sich mehr oder weniger talentierte Menschen beweisen und ihr Können auf der Bühne zeigen. In der heutigen Sendung überraschte vor allem eine Kandidatin: Aurelie verzauberte die Jury mit einer ganz besonderen Handstand-Nummer!

Die Juroren und das Publikum dürften die Französin zu Beginn ziemlich belächelt haben – betrat sie zusammen mit einer weißen Taube die Bühne. Doch mit ihrer außergewöhnlichen Akrobatikperformance sorgte sie dann für große Augen: Während Aurelie elegant ihre Beine in die Luft schwang, kletterte ihr gefiedertes Tier grazil auf ihr herum und machte den Auftritt zu etwas Besonderem. Das Publikum belohnte ihren Auftritt mit stehenden Ovationen.

Dieter und Co. waren bei dieser Leistung einfach nur hin und weg. "Das ist eine ganz tolle Überraschung, das sieht natürlich mega aus, alles in Weiß – und dann mit der Taube", resümierte Bruce. Auch Sarah konnte offenbar kaum ihren Augen trauen. "Das ist etwas Außergewöhnliches mit der Taube, das hab ich noch nie so gesehen", gab die Sängerin verblüfft zu.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sarah Lombardi

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Das Supertalent"-Juror Bruce Darnell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de