Für Iris Aschenbrenner (39) hat der Baby-Endspurt begonnen! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Im Mai verkündete sie die freudigen News und lässt seitdem ihre Social-Media-Community an ihrem Schwangerschaftsprozess teilhaben. Nächste Woche wird sie ihr größtes Glück endlich im Arm halten können. Davor blickt die werdende Mama noch mal auf die vergangenen Monate zurück – und ist sich sicher, dass sie ihren ungeborenen Sohn bereits ziemlich gut kennt!

Auf Instagram teilte die 39-Jährige mehrere Schnappschüsse von sich im sportlichen Outfit. Dabei zeigte sie, wie ihr durchtrainierter Bauch über die Monate hin zu einer Babykugel herangewachsen ist. Sie habe keinen Tag auf ihrer Arbeit verpasst und sogar noch zehn Tage vor dem errechneten Geburtstermin ihre Theorie-prüfung zur Privatpilotin abgelegt, schrieb sie in dem Beitrag. Das habe vor allem an ihrer besonderen Verbindung zu ihrem Ungeborenen gelegen: Sie und ihr Kleiner seien schon "echte Partner in Crime geworden". "Ich habe immer das Gefühl, er versteht mich. Immer, wenn er in meinem Bauch getobt hat und ich an ihn gedacht habe und gebeten habe, er muss bitte aufhören, weil ich mich nicht konzentrieren kann oder in der Live Sendung gerade nicht rausgehen kann, hat er das immer gemacht", erklärte sie.

Aufgrund der reibungslosen Schwangerschaft ist die Laiendarstellerin überzeugt, dass sie mit dem kleinen Racker auch umzugehen weiß, nachdem er das Licht der Welt erblickt hat. "Ich kenne ihn schon so gut. Ich weiß, dass er ungern vor 7.30 Uhr aufsteht, Turnstunde abends um Punkt 21.30 Uhr hat und kurz unruhig wird zwischen zwei und drei nachts", zählte sie auf. Sie freue sich schon darauf, herauszufinden, ob sie mit ihren Vermutungen recht behalten wird.

Instagram / iris_aschenbrenner "Köln 50667"-Star Iris Aschenbrenner

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner vor ihrer Schwangerschaft

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im September 2019

