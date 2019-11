Riesenüberraschung für Bauer sucht Frau-Kandidatin Christina? Die Niedersächsin ist für die Hofwoche zu Rinderzüchter Rudi nach Paraguay geflogen. Dort läuft allerdings alles etwas anders als gedacht. Der 49-Jährige lebt in einer strengen christlichen Siedlung. Damenbesuch über Nacht ist strikt verboten. Seine Angebetete muss daher in einem Hotel unterkommen. Rudi hat aber noch mehr Überraschungen auf Lager: Er wuchs in einer XXL-Großfamilie mit 16 Geschwistern auf!

Das verrät er seiner Herzdame beim Verladen seiner Rinder: "Mein Vater war sehr streng. Ich glaube sogar zu streng. Da war eben die große Familie und das war sehr stressig. Ich habe 16 Geschwister." Verwundert ist Christina über so viele Schwager und Schwägerinnen in spe allerdings nicht. Ganz im Gegenteil. Die Studentin stammt selbst aus einer Großfamilie. "So ein bisschen kann ich das auch nachvollziehen, bei mir war es ähnlich. Nur eben in Russland", erklärt sie.

Bei so vielen Gemeinsamkeiten spürt Rudi direkt Schmetterlinge im Bauch. "Mit Christina ist es so gut. Mein Herz ist schon begeistert", offenbart er später im Einzelinterview. Aber auch bei Christina scheint das Herz immer höherzuschlagen. Als sie Rudi bei der Arbeit mit den Rindern zuschaut, gerät sie jedenfalls schon ins Schwärmen: "Rudi ist ein echter Kerl und das fand ich wirklich beeindruckend."

