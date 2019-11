Sind Damen hier etwa nicht erlaubt? Auch der Südamerikaner Rudi will sich bei Bauer sucht Frau verlieben. Der 49-Jährige lebt in Neuland, einer ehemaligen Siedlerkolonie in Paraguay. Unter den circa 3.000 Einwohnern war bislang die Richtige nicht dabei. Ob Bewerberin Christina das Herz des 49-Jährigen erobern kann? Während der Hofwoche wollen sich die beiden nun näher kennenlernen – die Nächte werden Rudi und Christina dabei aber nicht miteinander verbringen, nicht einmal gemeinsam unter einem Dach. Denn: Die Niedersächsin darf bei ihrem Bauern nicht übernachten!

Die Siedlung, in der Rudi geboren und aufgewachsen ist, wurde von Mennoniten, einer evangelischen freikirchlichen Bewegung, gegründet. Der Farmer sowie die übrigen Bewohner der Siedlung leben nach strengen, religiösen Grundsätzen. Dazu gehört, dass Damenbesuche über den Tag hinaus nicht gestattet sind. Daher offenbarte Rudi seiner Auserwählten nach einer kurzen Erkundungstour durch sein Eigenheim: "Ich habe für dich ein Hotel gebucht." Dies habe jedoch nichts damit zu tun, dass er Christina nicht bei sich haben wolle. "Es liegt an der Gesellschaft. Das wird nicht gerne gesehen. Also gesehen vielleicht sogar schon, aber nicht gewollt", erklärte der gläubige Christ.

Christina hatte dafür vollstes Verständnis: "Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass ich im Hotel schlafen muss – oder darf. Wir sehen uns ja tagsüber und daher war das für mich in Ordnung", beteuerte die 31-Jährige anschließend im Einzelinterview.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de