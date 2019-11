Auf solche Einblicke musste ihre Community lange warten! Vor etwa einer Woche gaben Bibi Claßen (26) und ihr Ehemann Julian (26) die Baby-News bekannt: Kurz nach dem ersten Geburtstag von Sohnemann Lio (1) erwarten die YouTuber tatsächlich Nachwuchs Nummer zwei. Mittlerweile ist Bibi schon im sechsten Monat. Verstecken kann sie ihren Bauch nun wirklich nicht mehr – und das möchte sie auch gar nicht.

Auf ihrem neuen Instagram-Foto posiert die Blondine im Bikini und hält ihren Bauch, der mittlerweile nicht mehr zu übersehen ist. Aktuell ist diese Aufnahme jedoch nicht, wie die 26-Jährige in der Bildunterschrift erklärte: "Die Zeit vergeht so schnell. Dieses Bild ist schon einige Wochen her und mittlerweile ist mein Bauch schon so gewachsen." Ihre Fans sind mit dem sommerlichen Throwback glücklich, forderten aber dennoch ein Bauch-Update.

Innerhalb von zwei Stunden heimste das Bild schon über 300.000 Likes ein. Auch die Influencer-Mamis Sarah Harrison (28) und Paola Maria (26) waren von Bibis Kugel superangetan. "Ich liebe deinen Babybauch, Neid", musste Leonardos Mama zugeben. Wie findet ihr das Foto? Stimmt in unserem Voting ab.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio

ActionPress Bibi Claßen bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell mit Kai Pflaume", 2019

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

