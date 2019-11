Diese freudige Nachricht konnten selbst Bibi (26) und Julian Claßen (26) kaum glauben! Über ein Jahr nach der Geburt ihres Söhnchens Lio (1) verkündeten die YouTuber am Sonntag erneuten Kindersegen. Die werdende Zweifach-Mom ist aktuell bereits im sechsten Monat schwanger. Das süße Geheimnis trug das Paar also schon eine Weile mit sich herum – doch wie erfuhren die beiden von ihrem Glück?

Ein technisches Hilfsmittel brachte die 26-Jährige auf die richtige Spur, wie sie in einem YouTube-Clip mit ihrem Mann schilderte. Nach ihrer ersten Schwangerschaft und der Stillzeit musste sich ihre Periode erst wieder einstellen – um ihren Körper zu beobachten, installierte die Influencerin ein entsprechendes Programm auf ihr Smartphone. Als die App Bibi anzeigte, dass sie überfällig war, besorgte sich die Brünette einen Schwangerschaftstest. "Ist ja klar, dass das am Anfang unregelmäßig ist, aber irgendwie hatte ich da voll das komische Gefühl. [...] Und dann war ich einfach schwanger, Leute! Ich hatte einmal meine Tage und dann bin ich einfach sofort wieder schwanger geworden", berichtete die Web-Bekanntheit. Am Tag darauf machte das Paar zur Sicherheit dann noch drei weitere Tests, erzählte Julian ergänzend.

Ihr Mann war völlig aus dem Häuschen von der Nachricht, bald ein zweites Mal Vater zu werden. "Ich war fix und fertig, Überforderung", erinnerte sich der Kölner an den Moment. Vor Freude knipste er damals ein Foto von Söhnchen Lio und bearbeitete es mit einigen Handgriffen so nach, dass zwei kleine Kinder auf dem Bild zu sehen waren – ein Vorgeschmack auf das, was ihn und Bibi in wenigen Wochen erwartet!

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit Sohn Lio

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Söhnchen Lio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de