Ende Oktober ist Comedy-Star John Witherspoon mit 77 Jahren verstorben. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle als Mr. Jones in der Komödie "Friday" berühmt geworden. Darüber hinaus war er aber auch als Sitcom-Darsteller und Stand-up-Comedian erfolgreich. Zu den genauen Umständen seines Todes war bisher noch nichts bekannt. Nun steht aber offiziell fest: John ist an einem Herzinfarkt gestorben!

Laut der offiziellen Sterbeurkunde, die TMZ vorliegt, litt der TV-Star schon seit längerer Zeit an Herzproblemen. Sein tödlicher Herzinfarkt soll unter anderem durch eine koronare Herzkrankheit hervorgerufen worden sein. Außerdem litt John an Bluthochdruck. Auch der genaue Todeszeitpunkt ist durch das Dokument nun bekannt. Demnach ist John am 29. Oktober um 17:30 Uhr verstorben. Offenbar hatte ein Ersthelfer noch versucht, den zweifachen Vater wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg.

Die Familie des 77-Jährigen hatte bereits kurz nach seinem Tod einen rührenden Nachruf veröffentlicht. "John pflegte immer zu sagen: 'Ich bin keine große Nummer', aber für uns er war eine große Nummer", hieß es darin.

Getty Images John Witherspoon in Inglewood, 2004

Getty Images John Witherspoon bei der Premiere von "Friday After Next"

Getty Images John Witherspoon mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen, 2005



