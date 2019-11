Ricarda Raatz nimmt ihre Follower mit in die Vergangenheit! Seit ihrer Teilnahme beim Kuppelformat Love Island gibt das Model im Netz immer mehr Einblicke in ihr Privatleben, denn seit sie auf der Liebesinsel nach dem perfekten Partner gesucht hat, sind ihre Fans gespannt, was sich im Leben des Reality-Stars nach dem Ende der Dreharbeiten so tut. Zuletzt verriet Ricarda, dass sie sich tatsächlich wieder verliebt hat. Doch auch andere private Details plaudert sie nun in einer Story aus: Die 27-Jährige hat sich vor Jahren die Nase operieren lassen – und zeigt ihren Abonnenten jetzt ein überraschendes Vorher-Nachher-Foto!

In ihrer Instagram-Story teilt Ricarda Aufnahmen, die vor und nach dem Eingriff gemacht wurden. Ihr früheres Näschen hatte einen deutlichen Buckel, heute ziert ein Stups-Riechorgan ihr Gesicht. Zu der Operation kam es allerdings offenbar nur wegen eines Unfalls! "Ich habe früher Tennis gespielt und stand hinter einer Freundin. Die hat mit dem Tennisschläger ausgeholt und der ist volle Kanne auf meiner Nase gelandet. Die war direkt gebrochen", berichtet die Studentin.

Da ihre Nase vor dem Schlag gerade gewesen war, habe sie das sehr belastet und sie entschied sich schlussendlich für eine OP: "Ich habe mich halt geschämt dafür. Ich habe mir die dann vor vier Jahren machen lassen. Ich bin echt mega-zufrieden", stellt die Flirtshow-Kandidatin klar. Was sagt ihr dazu, dass Ricarda so offen mit ihrem Beauty-Eingriff umgeht?

