Ricarda Raatz gibt ein heißes Detail ihres Freundes Patrick preis! Bei der diesjährigen Staffel von Love Island hatten Gerüchte um eine vermeintliche Beziehung vor der Kuppelshow die Beauty ins Aus katapultiert. Kurz nach dem Finale wurde aber bekannt: Die Liebe zu ihrem Ex-Partner ist tatsächlich wieder aufgeflammt. Gezeigt hat Ricarda ihn zwar noch nicht – beim Frühstücken gewährt sie nun aber einen Blick auf seinen sexy Oberkörper.

Als die ehemalige Islanderin für Instagram ihren sonntäglichen Frühstückstisch filmte, war der muskelbepackte Body ihres Freundes deutlich zu sehen. Patrick saß ihr gegenüber und löffelte aus seiner Schüssel. Obwohl die Düsseldorferin neulich bereits versprochen hat, dass sie bald ein Foto von Patrick teilen würde, müssen sich ihre Fans weiterhin gedulden – das Gesicht des Muskelmannes ist in dem Clip noch immer nicht zu sehen.

Der Grund für das Versteckspiel soll die Abneigung ihres Liebsten sein, in der Öffentlichkeit zu stehen. "Da muss er durch", stellte Ricarda in ihrer Story allerdings klar und ergänzte: "Ja, ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage ein Bild hochladen und dann seht ihr meinen Partner." Wann genau es so weit ist, hat die ehemalige Flirtshow-Teilnehmerin aber noch nicht ausgeplaudert.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz' Freund Patrick beim Frühstücken

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Love Island" 2019

Instagram / ricardaraatz Reality-TV-Darstellerin Ricarda Raatz

