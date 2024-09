Welches "Das Sommerhaus der Stars"-Paar hat Gewinnchancen?

Die Pforten des Sommerhauses in Bocholt-Barlot sind wieder geöffnet: Auch dieses Jahr ziehen acht Promipaare in das Ekelhaus und kämpfen um 50.000 Euro. Doch welches Paar hat dieses Mal die höchsten Gewinnchancen? RTL hat bei den ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerinnen Ricarda Raatz (32) und Vanessa Nwattu nachgefragt und sie um eine Einschätzung gebeten. Die Freundin von Aleks Petrovic (33) rechnet der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Theresia Fischer (32) gute Chancen aus. "Ich meine Reality Queens hat sie auch gut gemeistert und das Köpfchen haben [ihr Partner und sie] auch. Und ich glaube auch, dass die beiden in Stresssituationen sehr ruhig und respektvoll miteinander umgehen können", erklärt die gebürtige Berlinerin.

Ricarda hingegen kann sich nicht genau festlegen. "Man kennt die Leute halt privat nicht, deswegen finde ich das persönlich schwierig", erklärt die Ex-Freundin von Maurice Dziwak (26) und Vanessa pflichtet ihr bei: "Dieses Mal ist das auch gar nicht so einfach, weil das sind schon sehr viele starke polarisierende Charaktere".

Vor Showbeginn veröffentlichte RTL bereits einen Trailer, der einen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen gibt: Bereits in den ersten Szenen stürmt Rafi Rachek (34) aus der Eingangstür hinaus, gefolgt von seinem Partner Sam Dylan (33), der zornig schreit: "Hört auf zu lügen." Doch damit nicht genug: Das On-off-Pärchen brachte des Weiteren Emma Fernlund, die Freundin des Temptation Island V.I.P.-Kandidaten Umut Tekin (27) zum Weinen. Frech stichelte Sam gegen den Reality-TV-Darsteller und bezeichnete ihn als "Fremdgeher".

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Reality-TV-Star

Denkt ihr auch, dass Theresia gute Chancen auf den Sieg hat?



