"Kein normaler Ring": Hat Ricarda Raatz sich etwa verlobt?

Läuten bei Ricarda Raatz (32) und ihrem Freund Marcell Ellerkamp etwa bald die Hochzeitsglocken? Das Team vom "Blitzlichgewitter"-Podcast führte ein vielsagendes Interview mit der Reality-TV-Bekanntheit. Dabei fiel Marlisa Rudzio (34) ein funkelnder Ring an Ricardas Finger ins Auge. "Wir sagen mal so, es ist kein normaler Ring", deutet die Beauty in einem Instagram-Video an und fügt hinzu: "Wir waren in Barcelona und da ist eventuell was passiert." So richtig möchte Ricarda nicht mit der Sprache rausrücken. Auch ihr Freund hält sich bedeckt: "Dazu enthalte ich mich erst einmal."

Dafür ist sich Marcell sicher, dass seine Liebste absolutes Heiratsmaterial ist: "Hundertprozentig." Auf Marlisas Frage, ob er Ricarda heiraten will, antwortet er: "Ich werde es tun!" Das dürfte die Influencerin sehr freuen, denn sie und Marcell kennen sich schon eine halbe Ewigkeit, wie sie in dem Interview ausplaudert: "Wir beide kennen uns jetzt schon seit elf Jahren, wir waren früher beste Freunde. Ich wollte immer was von ihm und er von mir, aber wir waren beide immer in Beziehungen." Umso glücklicher ist Ricarda nun, dass sie und Marcell endlich ein Paar sind: "Ich bin so froh. Er ist der beste Mann, er kann kochen, er kann eine Glühbirne austauschen. Ich liebe ihn einfach über alles."

Ricarda machte im April öffentlich, dass sie wieder in festen Händen ist. Die Kennenlernphase mit Marcell ging jedoch schon länger – im Dezember teilte die 32-Jährige ein verdächtiges Foto mit einem bis dato unbekannten Mann. Auch die Tatsache, dass Ricarda gerne freizügige Fotos von sich im Netz postet, scheint ihren Liebsten nicht zu stören. "Er hat kein Problem damit und unterstützt mich in allem, was ich tue. So sollte es in einer Partnerschaft auf Augenhöhe doch auch sein, oder?", freute sich die Love Island-Bekanntheit im Interview mit BestFans.

Anzeige Anzeige

Instagram / ricardaraatz Marcell Ellerkamp und Ricarda Raatz

Anzeige Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz mit einem unbekannten Mann

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Ricarda und ihr Partner wirklich verlobt sind? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de