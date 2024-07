So denkt Ricarda Raatz' neuer Freund über sexy Pics im Netz

Ricarda Raatz (32) ist frisch verliebt. Im Frühling dieses Jahres machte sie ihre Beziehung zu ihrem neuen Freund Marcell öffentlich. Seither zeigt sich das Paar auch ganz verliebt im Netz. Doch dort postet das Realitysternchen nicht nur romantische Schnappschüsse mit dem Liebsten, sondern auch sexy Pics in Unterwäsche. Wer noch mehr sehen möchte, der kann sogar ein Abo abschließen und wird mit heißem Content versorgt. Wie denkt Ricardas neue Flamme eigentlich über ihren Nebenerwerb? "Ich habe endlich jemanden gefunden, der mich wirklich versteht und immer für mich da ist", betont die Love Island-Bekanntheit im Interview mit der Plattform BestFans. Sie erklärt: "Er hat kein Problem damit und unterstützt mich in allem, was ich tue. So sollte es in einer Partnerschaft auf Augenhöhe doch auch sein, oder?"

Für Marcell sind die sexy Fotos seiner Freundin also offenbar kein Problem. Im April gab Ricarda bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist – vergeben ist sie aber vermutlich schon viel länger. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres machte sie ihre Fans im Netz mit auffälligen Bildern stutzig. Und tatsächlich ist ihr Neuer für Ricarda gar nicht so neu: Die beiden kennen sich schon sehr lange. "Wenn aus Freundschaft Liebe wird", schrieb sie freudig auf Instagram und fügte hinzu: "Wir kennen uns jetzt schon seit über zehn Jahren. Wer hätte gedacht, dass unsere Wege wieder zusammenführen würden?"

Zuvor hatte Ricarda Maurice Dziwak (26) gedatet. Bei Are You The One – Reality Stars in Love hatte es schnell zwischen den beiden Reality-TV-Teilnehmern gefunkt. Doch bei Das Sommerhaus der Stars zerbrach ihre Liebe schließlich. Ricarda beschrieb ihren Auftritt in der Show im Nachhinein als "beschämend", sei aber dennoch froh, teilgenommen zu haben. Das Verhalten ihres damaligen Partners habe ihr die Augen geöffnet. "Tatsächlich hätte ich es sonst immer wieder noch mal versucht", gestand sie gegenüber RTL.

Instagram / ricardaraatz Marcell Ellerkamp und Ricarda Raatz

RTL Maurice Raatz und Maurice Dziwak im "Sommerhaus der Stars"

