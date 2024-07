"Reality Queens"-Theresia litt sehr unter Tigermückenstich

Bei Reality Queens warf Ricarda Raatz (32) ihren Konkurrentinnen Theresia Fischer (32) und Carina Spack (28) vor, aufgrund von Bauchschmerzen an mehreren Spielen nicht teilgenommen zu haben. Nun reagiert die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin via Instagram auf Ricardas Aussage – und das mit ordentlich Zündstoff: "Ich finde es nur eine extreme Dreistigkeit, zu behaupten, dass eine Carina und ich aufgrund von Bauchschmerzen mehrere Spiele ausgesetzt haben." Theresia gibt zu, ein Spiel nicht absolviert zu haben, und nennt auch gleich den wahren Grund dafür: "Ich habe die Folgen der Krankheit bis heute in mir, ich wurde nämlich von einer Tigermücke gestochen."

Wegen dieses Stichs seien bei der Blondine gleich drei Krankheiten ausgebrochen. Unter anderem habe Theresia deswegen gläserne Augen, Schüttelfrost und Fieber bekommen. Als sie eines Morgens total steif aufgewacht sei, habe sie sogar ärztlich versorgt werden müssen: "Das war so schlimm, dass später ein Arzt kam und mir eine Spritze in den Po gegeben hat und mir Cortison gespritzt hat." Erst Tage später sei sie wieder zu Kräften gekommen. In Deutschland habe sich die 32-Jährige bei einem Tropeninstitut testen lassen. Dort seien das Dengue-Fieber und zwei bislang eher unerforschte Viren festgestellt worden.

Auch heute wache Theresia noch mit steifen Händen auf. "Bis heute habe ich diese Spätfolgen und keiner weiß, wann sie weggehen und ob sie überhaupt weggehen", klagt das Model. "Ich finde es eine absolute Unverschämtheit, was sie sich da rausnimmt, über andere Menschen zu urteilen, weder nachzufragen noch sonst irgendwas, aber eine falsche Behauptung in die Welt zu setzen, ist ein absolutes No-Go", schießt Theresia weiter. Zuspruch bekommt sie dabei von ihren Mitstreitern. Joelina Karabas (24) kommentiert ihren Beitrag mit: "Das Statement, auf das ich gewartet habe." Auch Carina findet deutliche Worte: Sie kommentiert mit zahlreichen Lachsmileys.

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn "Reality Queens"-Kandidatin Ricarda Raatz

Anzeige Anzeige

RTL "Reality Queens" Theresia Fischer bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Theresias Statement? Ich finde es sehr mutig, dass sie das anspricht. Ich finde, damit geht sie zu weit! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de