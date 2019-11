Das harte und nervenaufreibende Training der letzten Zeit scheint sich auszuzahlen! Seit einigen Wochen steht Peer Kusmagk (44) fast jede freie Minute auf dem Eis – denn am Freitag startet die neue Staffel von Dancing on Ice und der Moderator möchte als Kandidat in der Live-Show eine gute Figur machen. Neben Training und Proben für den Wettbewerb steht auch Jogging auf dem Plan des Familienvaters. Zudem hat er seine Ernährung komplett umgestellt. Die eiserne Disziplin des blonden Moderators scheint nun Früchte zu tragen!

"Ich glaube, ich bin tatsächlich in der Form meines Lebens, was die körperliche Voraussetzung betrifft", verrät der 44-Jährige jetzt im Interview mit Promiflash. Zusätzlich zum Tanztraining auf dem Eis arbeitete er in den vergangenen Wochen vor allem an seiner Kondition. So stand für ihn zweimal pro Woche Laufen auf dem Programm – außerdem nahm er an einem Bootcamp teil. Nun ist Peer fit für die erste Sendung und kann es kaum erwarten, das allen zu beweisen: "Jetzt bin ich wie ein Tiger im Käfig, der endlich freigelassen wird und zeigen will, was er in der freien Wildbahn drauf hat."

Doch Peer schraubte nicht nur an seiner Fitness. Um in Form zu kommen, passte er auch seinen Speiseplan strikt an. Und in puncto Ernährung hat er glücklicherweise ja eine Expertin an seiner Seite: Seine Frau Janni (29) schaffte es als Profi-Surferin auf einige Siegertreppchen und war 2013 Deutsche Meisterin im Wellenreiten. "Mir tut das auch wahnsinnig gut, mit Janni eine Leistungssportlerin an meiner Seite zu haben, die weiß, worauf es ankommt so kurz vor einem Wettkampf", schwärmt der Potsdamer.

© SAT.1/Marc Rehbeck Peer Kusmagk, Kandidat bei "Dancing on Ice"

Krick, Jens / ActionPress Peer Kusmagk und seine Trainerin Kat Rybkowski

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk und seine Frau Janni

