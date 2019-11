Bei diesen beiden bekommt der Begriff Power-Couple eine ganz neue Bedeutung! Während sich Peer Kusmagk (44) auf die kommende Staffel von Dancing on Ice vorbereitet, hält ihm seine Frau Janni (29) während des intensiven Trainings den Rücken frei. Sie schmeißt nicht nur allein den Haushalt, sie kümmert sich außerdem um die zwei Kids Emil-Ocean (2) und Yoko. Jetzt verrät Peer, dass Janni ihn nicht nur zu Hause unterstützt, sondern ihm auch bei der Show-Vorbereitung mit Rat und Tat zur Seite steht.

Wie der Moderator im Interview mit Promiflash ausplaudert, sei die Surferin seine ganz persönliche Ernährungsexpertin. "Mir tut das wahnsinnig gut, mit Janni eine Leistungssportlerin an meiner Seite zu haben, die weiß, worauf es ankommt so kurz vor einem Wettkampf, was zum Beispiel Ernährung betrifft", schwärmt er. Peer habe sofort gemerkt, wie wichtig die Ernährungsumstellung für seine körperliche Fitness gewesen sei: "Was Janni da so zubereitet, hat genau die richtigen Nährstoffe und Vitamine, die der Körper in so einer Extremsituation braucht."

Die 29-Jährige versorge ihren Mann jedoch nicht nur mit gesunden Leckereien. "Janni hat mich auch in den Phasen, in denen ich dachte, ich schaffe das nicht, mental wieder hochgeholt. Ich bin sehr glücklich, so eine verständnisvolle, aber auch professionelle Sportlerin an meiner Seite zu haben", erzählt Peer abschließend.

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihren Söhnen

Instagram / janniundpeer Familie Kusmagk baut einen Schneemann

Actionpress/ Wenzel, Georg Peer Kusmagk bei der "Beat It"-Premiere im August 2018

