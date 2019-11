Serienfans müssen jetzt ganz stark sein! Seit Ende September können sich Nutzer des Streamingdienstes Netflix die erste Staffel mit insgesamt sechs Folgen der Serie "Skylines" ansehen. Das in Deutschland produzierte Crime-Drama spielt in Frankfurt und behandelt vor allem die dunkle Seite der Rap-Szene mit dem "fiktiven" Musiklabel Skyline Records. Viele Anhänger spekulieren daher seit Wochen, ob die Sendung mit weiteren Folgen in die nächste Runde geht. Doch nun wurde bekannt, dass es keine neue Staffel geben wird.

Auf seinem Instagram-Account nahm Edin Hasanovic, er spielt eine der Hauptrollen in "Skylines", den Fans jegliche Hoffnung auf eine Fortsetzung. "Ich hab euch was mitzuteilen und es sind keine guten Nachrichten. Es geht nicht weiter mit 'Skylines', leider. Und das ist kein Spaß", verriet der Schauspieler in einem Video und schien sichtlich aufgelöst, als er versuchte, die richtigen Worten zu finden. Der 27-Jährige wisse nach eigenen Angaben nicht, warum die Serie letztendlich abgesetzt werde, und macht seinem Ärger öffentlich Luft: "Ich finde es gerade beschissen."

Bereits in der Vergangenheit hatte es die Serie nicht leicht. Kurz nach der Ausstrahlung wurde der Online-Streamingdienst verklagt. Der Grund: Das Label gibt es in der Realität tatsächlich mit Sitz in der hessischen Metropole. Der Gründer Jan Lehmann fürchtet durch die Serie eine Gefährdung und Rufschädigung seines Unternehmens. Ob dieser Rechtsstreit schlussendlich über die Zukunft von "Skylines" entschieden hat?

Netflix / Christian Lädecke con Lux Photo Murathan Muslu in "Skylines"

Anzeige

Getty Images Edin Hasanovic

Anzeige

Instagram / cousinjmf Rapper Cousin JMF

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de