Trotz Sieg: Edin Hasanovic durfte nicht zur Oscar-Verleihung

Da hat Edin Hasanovic wohl Pech gehabt. Der Schauspieler war Teil des deutschen Erfolgsfilms Im Westen Nichts Neues, der bei den Oscars im vergangenen Jahr fantastische vier Goldjungen einsackte. Bei "Neo Ragazzi" mit Tommi Schmitt (35) und Sophie Passmann (30) spricht er nun über den Haken an der Sache. "Ich habe dich auf der Bühne vermisst, was ist da los gewesen?", wird Edin von Tommi gefragt. "Ich hatte Termine", scherzt er, gibt dann jedoch zu, dass nur eine begrenzte Anzahl von Darstellern zu dem Event mitkommen durften. Er sei bei der Auswahl leider durch das Raster gefallen. "Ist ja auch egal irgendwie. Das ist toll und ich gönne das den Kollegen, die das gesehen haben", erklärt der "Skylines"-Darsteller versöhnlich.

Selbst nach Los Angeles mitgereist sei er nicht. "Drück doch noch tiefer in die Wunde rein", meckert Edin lauthals, als der "Gemischtes Hack"-Star ihn entgeistert anblickt. "Aber es gibt doch immer diese B-Party nebenan, wo dann Steven Gätjen (51) und so abhängen", erklärt Tommi verwirrt. Das sei ihm dann doch zu doof gewesen, gesteht Edin. Stattdessen feierte er den riesigen Erfolg in Deutschland mit Co-Stars wie Aaron Hilmer, die ebenfalls daheimgeblieben sind. Der Kriegsfilm räumte in den Kategorien "Bester internationaler Film", "Beste Kamera", "Beste Filmmusik" und "Bestes Szenenbild" ab. Zudem erhielt er als erster deutscher Film überhaupt in der prestigeträchtigen Kategorie "Bester Film" eine Nominierung.

Als Darsteller in Filmen hat er also schon so einiges erreicht. Doch neben der Schauspielerei startet Edin nun auch ein neues Projekt – er ist Moderator seiner eigenen Show! Mit "Edins Neo Night" verwirklicht der Bosnier seinen Wunsch einer eigenen Late-Night-Show samt Liveband und hochkarätigen Gästen. "Ich sterbe vor Aufregung, aber ich habe auch einfach richtig Bock", gibt er zu.

Getty Images Edin Hasanovic, Schauspieler

Getty Images Die "Im Westen nichts Neues"-Stars Daniel Brühl, Felix Kammerer und Edin Hasanovic

