Wer kann das nächste Duell für sich entscheiden? Auch am kommenden Samstag heißt es wieder Schlag den Star! In der vergangenen Ausgabe der Spielshow waren Carmen Geiss (56) und Claudia Effenberg (55) gegeneinander angetreten. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen konnte die Frau von Robert Geiss (57) letztendlich die Show für sich gewinnen und spendete die Hälfte ihres Gewinns für einen guten Zweck. Diese Woche treten diese beiden Promis gegeneinander an…

In der nächsten Ausgabe fordern sich Schauspieler Edin Hasanovic und der Sänger Wincent Weiss (28) heraus. Edin gibt sich vorab schon ziemlich siegessicher. "Wincent spiel' ich an die Wand. Ich kann ihm gerne beibringen, wie man vor laufender Kamera weint: Er wird's brauchen", heißt es in Edins Kampfansage gegenüber ProSieben. An diesem Abend werde Wincent nur eine kleine Nebenrolle spielen, wettert er weiter gegen seinen Gegner.

Doch Edin sollte den 28-Jährigen nicht unterschätzen, denn Wincent lässt sich nicht lumpen. Der Musiker ist mindestens genauso bereit für das Battle wie sein Gegenspieler. "Edin ist es ja gewohnt, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Bin gespannt, wie er sich in die Verliererrolle einfindet", schießt er in Richtung des "Skylines"-Darstellers. Denn eins würde feststehen: Wincent gehe nicht auf Kuschelkurs!

Getty Images Edin Hasanovic beim Deutschen Fernsehpreis, Januar 2018

ProSieben / Steffen Z. Wolff Edin Hasanovic und Wincent Weiss

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss in Köln im August 2016

