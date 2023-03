Vier Oscars: "Im Westen nichts Neues"-Stars feiern Triumph!

Im Westen nichts Neues hat ordentlich abgesahnt! Der Film hatte schon vor der diesjährigen Oscar-Verleihung einen Rekord gebrochen. Der Film war mit ganzen neun Nominierungen ins Rennen gegangen. Darunter unter anderem die Nominierung als "Bester internationaler Film" und als "Bester Film". Das war bisher noch keiner deutschen Produktion gelungen. Am Ende gab es vier Goldjungen – und die Stars aus "Im Westen nichts Neues" konnten ihr Glück kaum fassen!

Bei Instagram teilte Darsteller Edin Hasanović, wie die daheimgebliebene Crew des Kriegsfilms die einzelnen Auszeichnungen feierte. In seiner Story filmte er, wie er zusammen mit Co-Star Aaron Hilmer und der gesamten Crew vor dem Fernseher saß und in den Momenten, in denen ihr Film als Gewinner genannt wurde, vor Freude völlig ausrastete. In einem Post beschrieb er dieses offenbar unglaubliche Gefühl: "Ich habe in einem Film mitgespielt, der gerade vier Oscars gewonnen hat. Ciao." Bei diesem Triumph scheint die Begeisterung der Schauspieler und Filmmitarbeiter nur allzu verständlich.

Die vier Oscars sind aber nicht nur für die Teammitglieder von "Im Westen nichts Neues" etwas ganz Besonderes, sondern für die gesamte deutsche Filmbranche. Denn laut ntv gelang es bisher nur vier deutschsprachigen Produktionen in der Kategorie "Bester internationaler Film" bedacht zu werden. Und dazu gab es gleich drei weitere Auszeichnungen. Damit schreibt der Film von Edward Berger deutsche Filmgeschichte.

Getty Images Edin Hasanovic im September 2022

Getty Images Edward Berger bei den Oscars 2023

Getty Images Edward Berger, Regisseur von "Im Westen nichts Neues"

