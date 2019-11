Fans erhaschen einen ersten Blick auf Iris Aschenbrenners (39) Baby! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin fieberte monatelang ihrem ersten Nachwuchs entgegen – und vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Mama und Kind sind wohlauf und seit Freitag auch wieder zu Hause. Nachdem die Blondine zunächst nur ein kleines Händchen des Säuglings im Netz präsentierte, folgte nun ein erstes richtiges Baby-Pic!

Am Samstagabend teilte Iris einen süßen Schnappschuss auf Instagram. Lächelnd sitzt die Neu-Mami auf dem Bett und gibt ihrem kleinen Racker die Brust. Das kleine Köpfchen und der winzige Körper sind gut zu erkennen – doch das Gesicht bleibt weiterhin verborgen. "Heute vor einer Woche habe ich dein Herz nur am CTG im Krankenhaus gesehen und ich war so aufgeregt vor der Geburt. Jetzt liegst du satt und zufrieden auf mir und ich spüre deinen Herzschlag an meinem", schwärmt die Influencerin.

Erste Details hatte Iris schon kurz nach der Geburt öffentlich gemacht: Der kleine Mann war wenige Tage zu früh per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Bei der Geburt wog er stolze 3.590 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Den Namen behält sie aber auch nach diesem Post immer noch für sich.

