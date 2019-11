Iris Aschenbrenner (39) gibt ein erstes Baby-Update! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist seit wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter. Nachdem ihr Sohn eigentlich erst am Donnerstag per Kaiserschnitt geholt werden sollte, kam es fünf Tage zuvor zu einer verfrühten Geburt. Nun meldet sich die Neu-Mami von daheim wieder zu Wort – und postet auch ein erstes Foto des kleinen Rackers!

Die kleine Familie hat sich am Donnerstag auf den Weg nach Hause gemacht – und Iris ist froh darüber, wie sie auf Instagram schreibt: "Es gibt nichts Schöneres als das eigene Bett." Und gleichzeitig erfreut die Influencerin ihre Follower mit einem ersten Schnappschuss von einem kleinen Händchen des Säuglings. "Ich hatte Sorgen, ob alles gut geht, ob er gesund ist und ob ich richtig mit ihm umgehen werde. All diese Sorgen haben sich am 9.11 in Luft aufgelöst", gibt die TV-Darstellerin zu.

Schon kurz zuvor hatte Iris ein paar Details über ihren Nachwuchs ausgeplaudert: "Wir finden ihn natürlich wunderschön", verriet sie Promiflash. Ihr Sohn wiege stolze 3.590 Gramm und sei 52 Zentimeter groß. Den Namen behielt die Blondine allerdings vorerst für sich.

Instagram / iris_aschenbrenner "Köln 50667"-Star Iris Aschenbrenner

Instagram / iris_aschenbrenner Bald-Mama Iris Aschenbrenner

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im Oktober 2019

