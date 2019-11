Ist knutschen beim ersten Date eigentlich gar nicht Jades Ding? Die Blondine suchte bis vor einigen Wochen noch ihre große Liebe bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Bachelor in Paradise. Die TV-Bekanntheit schnappte sich bereits in der ersten Folge Serkan Yavuz (26) und knutschte ihn im Pool ab. Gegenüber Promiflash verriet die 25-Jährige, wie sie eigentlich zum Küssen beim ersten Date steht.

Beim Deutschen Bloggerpreis in Hamburg plauderte Jade ganz offen darüber, dass küssen beim ersten Treffen normalerweise gar nicht ihre Art ist. "An sich habe ich immer gesagt: Beim ersten Date Küssen ist halt eigentlich nicht so meins. Also wenn ich mich das erste Mal mit einem Mann treffe und wir auf zwei Stunden einem Date sind, würde ich ihn jetzt nicht direkt küssen", erklärte sie im Interview mit Promiflash. Sie sei auch der Ansicht, dass jeder seine eigene Meinung zu diesem Thema habe und selbst entscheiden dürfe, wie weit man bei einem ersten Rendezvous geht.

Aber wie sollte denn der Mann sein, mit dem sie sich auf ein Date einlassen würde? "Ganz allgemein sollte mein Traummann offen und lustig sein. Er sollte einfach ne coole Socke sein!", berichtete die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Das Äußere stehe bei Jade nicht an erster Stelle.

Instagram / serkan___yavuz Reality-TV-Darsteller Serkan Yavuz

Instagram / jadebritani Jade Übach im Oktober 2019

Instagram / jadebritani Jade Übach, Bachelor-Kandidatin 2019

