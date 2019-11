Ist das Liebes-Experiment damit schon gescheitert? Bei Hochzeit auf den ersten Blick wagten Nicole und David einen mutigen Schritt: Sie heirateten eine völlig fremde Person. Nach ihrem Jawort ging es für die Blondine und ihren frisch Angetrauten diese Woche in die Flitterwochen – nach Südafrika. Doch anstatt während des Honeymoons Gefühle für ihren Ehemann zu entwickeln, stellte sich bei Nicole Ernüchterung ein: Denn die Düsseldorferin ist noch nicht in David verliebt!

Diese Erkenntnis offenbarte die kaufmännische Angestellte ihrem Gatten nach einer Safari-Tour bei einem romantischen Candle-Light-Dinner: "Ich finde, es ist gerade eine extrem schwierige Situation zwischen uns beiden. Für mich ist es gerade eher ein Urlaub mit einem guten Freund als mit meinem Ehemann." Für sie sei es problematisch, dass er die ganze Zeit so still und sie hingegen euphorisiert sei. Im Interview beschrieb sie ihre Gefühlslage noch deutlicher: "Ich mag David sehr gerne, aber aktuell habe ich noch keine Schmetterlinge im Bauch. Ich hätte mir von dem Experiment mehr erhofft."

Obwohl David sich über Nicoles Worte sehr enttäuscht zeigte, gab er gleichzeitig zu, ebenfalls noch nicht verliebt zu sein. Er äußert einen möglichen Grund dafür: "Ich möchte Schmetterlinge bekommen, aber ich kann sie aktuell nicht zulassen, denn ich will nicht verletzt werden und ich will nicht verletzen. So habe ich es auch gelernt", erklärte er der 27-Jährigen.

SAT.1 / Max Beutler Nicole und David bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1 / Max Beutler Nicole, Braut bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

SAT.1 / Max Beutler Nicole und David bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

