Cindy (31) und Alex haben es sofort getan, Melissa und Philipp ebenso – die Rede ist vom Hochzeitskuss! In der dritten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick lernten sich heute Nicole und David kennen, die sich direkt zu ihrem Blind-Date auf dem Standesamt in Thale das Jawort gaben. Als sie schließlich zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten erklärt wurden, hätte es wie bei ihren Vorgängern zu einem zärtlichen Lippenbekenntnis kommen können. Aber falsch gedacht: Das hob sich das frisch vermählte Pärchen lieber für später auf!

"An dieser Stelle kommt jetzt eigentlich der Kuss", meinte die Standesbeamtin, nachdem sich die Düsseldorferin und der Breddorfer die Ringe an die Finger gesteckt hatten – doch ein Bussi gab es trotzdem nicht. Stattdessen umarmten sich die beiden herzhaft. "Ich finde, es ist wichtig, dass man sich erst mal kennenlernt. Ich finde, das hat halt alles irgendwo seine Bedeutung", rechtfertigte die Blondine den fehlenden Hochzeitskuss bei der Trauung. "Ich glaube, der kommt schon noch im Laufe des Abends", war sich die Mutter der Braut absolut sicher.

Und sie hat Recht behalten! Als die beiden frisch Vermählten kurze Zeit später in der Party-Location eintrafen, wurden sie direkt vom Schlossherren belehrt: "Bei uns am Schloss ist es so, dass ihr euch küssen müsst, wenn die Leute klatschen". Da die Meute applaudierte, blieb dem Duo also nichts anderes mehr übrig, als sich doch noch einen Schmatzer auf den Mund zu drücken. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns beide noch ein bisschen mehr Zeit dafür gelassen hätten", zog Nicole ihr Fazit. Glücklich wirkte sie aber trotzdem.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags um 17:30 Uhr in Sat.1

SAT.1 / Max Beutler Nicole und David bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Max Beutler Nicole und David bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Max Beutler David und Nicole, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de