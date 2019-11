Die Fans waren bisher ahnungslos! Sänger Ben Blümel (38) hält sein Privatleben gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer war daher die Überraschung, als seine Partnerin Caroline ihn vor wenigen Tagen mit einem unübersehbaren Babybauch auf ein Event begleitete. Nach Söhnchen Neo erwarten die beiden somit Baby Nummer zwei. Im Promiflash-Interview lüftete der "Engel"-Interpret nun noch ein weiteres freudiges Geheimnis: Ben und Caroline sind bereits seit zwei Jahren verheiratet!

"Wir sind schon lange verheiratet. Wir haben das nur nicht an die große Glocke gehängt", erklärte der 38-Jährige beim Opening des Christmas Garden in Berlin. Zwei Jahre lang haben die beiden ihr Jawort in der Öffentlichkeit nicht preisgegeben. Dabei war die Zeremonie alles andere als klein. Immerhin 150 Gäste feierten mit dem Brautpaar. "Wir haben halt beide riesengroße Familien", erklärte Caro.

Und wie verbringen die werdenden Zweifach-Eltern ihren Hochzeitstag? "Also jetzt durch das Baby ist das natürlich was anderes, also ein bisschen softer, wahrscheinlich essen gehen", verriet Caroline. Hättet ihr gedacht, dass Ben und Caro ihre Hochzeit so lange geheim halten können? Stimmt ab!

Getty Images "Engel"-Interpret Ben Blümel

Bieber, Tamara / Actionpress Ben mit seiner Frau Caroline

Getty Images KiKA-Moderator Ben Blümel

