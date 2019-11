Popmusiker Ben (38) sorgt bei einem Event für eine Mega-Überraschung: Der "Engel"-Interpret wird doch tatsächlich zum zweiten Mal Vater, wie er gegenüber Promiflash verriet! Erst im Frühling vergangenen Jahres hatten der Sänger und seine Ehefrau Caroline ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen dürfen – die Öffentlichkeit weihte Ben allerdings erst im Juli in das Sohn-Secret ein. Nun ist Baby Nummer zwei unterwegs.

Das verrieten Ben und seine Caro im Promiflash-Interview beim Christmas Garden Opening in Berlin: "Wir freuen uns sehr auf 2020. Der Kleine ist ja auch noch sehr klein und jetzt noch ein Nachzügler. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung", erzählte Caroline erfreut. Das Paar darf sich also über einen zweiten Sohn freuen. Der Musiker fügte noch hinzu: "Wir durften bisher so ein tolles Leben führen. Und dass wir jetzt Kinder kriegen. Also ich bin auf Wolke sieben. Das ist sehr, sehr schön."

Wie die Red-Carpet-Fotos zeigen, hat Caroline schon eine beachtliche Kugel – und ihre Schwangerschaft ist tatsächlich auch schon weiter vorangeschritten: Aktuell befindet sie sich im Ende des vierten Monats. Was sagt ihr zur Baby-Nachricht von Ben? Stimmt ab.

