Für Ben Blümel (39) geht eine aufregende Reise zu Ende: Am Dienstagabend wurde der Sänger bei The Masked Singer unter der Maske des impulsiven Anubis enttarnt. Bis zum Schluss haben Fans geglaubt, dass sich vielleicht der Moderator Klaas Heufer-Umlauf (37) oder der Schauspieler Elyas M'Barek (38) unter dem Kostüm versteckt. Doch weit gefehlt! Was sagt aber Ben selbst zu den Vergleichen mit den TV-Größen? Promiflash verriet er es!

Nach dem großen Finale gestand er im Promiflash-Interview: "Grundsätzlich waren Klaas und auch Elyas Fluch und Segen gleichzeitig, weil sie halt die ganze Aufmerksamkeit von mir weggenommen haben." So ganz nachvollziehen konnte er die vermeintlichen Parallelen aber nicht. "Klaas kann ja auch singen und Elyas habe ich nie singen gehört – und Elyas hat ja mit mir eigentlich auch nichts zu tun", erzählte er weiter.

Aber auch er war erstaunt, dass er so lange nicht erkannt wurde. "Wenn man sich die Ratetipps in der App so anschaut, bin ich ja eigentlich echt lange total unter dem Radar gefahren", plauderte Ben im Gespräch weiter aus. Dachtet ihr auch erst, Klaas oder Elyas seien der Anubis gewesen? Stimmt in der Umfrage ab!

ProSieben/Willi Weber Ben Blümel alias der Anubis bei "The Masked Singer"

Action Press / Wenzel, Georg Ben Blümel im November 2018

ProSieben/Willi Weber Ben Blümel bei "The Masked Singer"

