Das The Masked Singer-Rateteam ist wohl nicht für jeden was! Am Dienstagabend flimmerte das Finale der dritten Staffel über die TV-Bildschirme. In dieser Ausgabe durften Dschungel-Moderatorin Sonja Zietlow (52) und Comedian Bülent Ceylan (44) ihr Können im Promi-Raten unter Beweis stellen. Was sie für diese Rolle qualifiziert hat? Beide steckten zuvor selbst schon unter einem "The Masked Singer"-Kostüm. Nicht jeder Show-Ehemalige würde sich diesen Rollenwechsel allerdings auch zutrauen: Ex-Anubis Ben Blümel (39) sieht sich beispielsweise nicht als Jurymitglied!

Das betonte der Popsänger jetzt im Anschluss an seine Enthüllung im Promiflash-Interview. "Da wäre ich sicherlich schwer nervös! Ich glaube, da muss man wirklich extrem fit für sein", erklärte Ben. "Ich kenne privat viele Promis gar nicht, ehrlich gesagt." Obendrein sei "The Masked Singer" schon als Kandidat eine große Herausforderung für ihn gewesen. "Dann auch noch ein Publikum von 300, 400 Menschen... Wenn ich mir vorstelle, dass ich dabei auch noch überlegen müsste, wer wer ist – keine Chance!", beteuerte der ehemalige KiKA-Moderator weiter.

Zudem ist Ben überzeugt, dass sowieso niemand so gut darin ist, wie sein Rateteam-Liebling: "Meine persönliche Rategöttin ist eh Ruth Moschner. Die hat das richtig raus", schwärmte der 39-Jährige. Hättet ihr Ben gerne am "The Masked Singer"-Pult gesehen? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Ben Blümel alias der Anubis bei "The Masked Singer"

Wenzel, Georg / ActionPress Ben Blümel, Musiker und Moderator

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Ruth Moschner bei "The Masked Singer" 2019

