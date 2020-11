Tatsächlich: Ben Blümel (39) war der Anubis bei The Masked Singer! Nachdem viele Fans und auch das Rateteam aus Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) es schon vermutet hatten, kam im gestrigen Finale tatsächlich der ehemalige KiKA-Moderator unter dem martialischen Kostüm zum Vorschein. Auch wenn seine Enthüllung per se vielleicht keine große Überraschung mehr war, hat mit diesem Detail aber keiner gerechnet: Ben hat unter der Anubis-Verkleidung seine ikonische Mütze getragen!

Anfang der 2000er war die gestrickte Kopfbedeckung sein absolutes Markenzeichen – nach einigen Jahren tauschte der Popsänger sie dann aber gegen eine Cappy. Für "The Masked Singer" hat Ben seine Mütze nun jedoch wieder hervorgeholt und unter seinem schweren Kostüm getragen – obwohl es in den Verkleidungen ohnehin schon ganz schön warm sein soll! Tatsächlich sah der 39-Jährige nach seiner Enthüllung auch ziemlich verschwitzt aus. Warum er das so durchgezogen hat, erklärte er nicht.

Wie er nach seinem Exit mehrfach betonte, hatte Ben bei "The Masked Singer" großen Spaß gehabt. Warum? "Ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, hier Lieder zu singen, die ich sonst in meinem ganzen Leben nicht gesungen habe. Ich hab auch mal Rock gemacht, aber mit Pop habe ich eben die Kohle verdient", erklärte der Musiker.

ProSieben/Willi Weber Ben Blümel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Ben Blümel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Ben Blümel alias der Anubis bei "The Masked Singer"

