Wegbegleiter und Freunde von Jens Büchner (✝49) erinnern sich! Am 17. November 2018 verstarb der Goodbye Deutschland-Star – genau heute vor einem Jahr. Der Malle-Sänger litt an Lungenkrebs und verlor schließlich den Kampf gegen die tückische Krankheit, er starb im Beisein seiner Familie. Zu Lebzeiten hatte sich der TV-Auswanderer einen Namen auf der Urlaubsinsel gemacht: Anlässlich seines ersten Todestages widmen ihm einstige Kollegen wie Kader Loth (46), Olivia Jones (49) oder Bernd Schumacher bewegende Worte und teilen gemeinsame Erinnerungen.

"Jens war ein absoluter Familienmensch. Im Dschungel war die Sehnsucht nach seiner Familie sehr groß. Ich erinnere mich, wie er sich nachts an sein Kissen kuschelte, weil da das Foto seiner Familie drauf war", erzählte Kader im Bild-Gespräch. Sie war 2017 zusammen mit Jens im Dschungelcamp. Am australischen Lagerfeuer hätten sie viel zu lachen gehabt. Dazu ergänzte die 46-Jährige: "Er war ein liebenswerter Mensch und wollte insbesondere nach dem Dschungel alles richtig machen, was ihm zuvor in seinem Leben nicht gelungen war."

Auch die bekannteste Dragqueen Deutschlands, Olivia Jones, schätzt den Verstorbenen für seine Entertainer-Qualitäten. "Er hatte einen riesigen Unterhaltungswert. Jens war für mich 'Goodbye Deutschland', man hat ständig darauf gewartet, mit was für einer Geschichte er jetzt wieder um die Ecke kommt", sagte sie. Medienunternehmer und Moderator Bernd Schumacher, der Jens als TV-Produzent mehr als acht Jahre lang begleitete, ist noch immer in Trauer: "Er fehlt uns hart, die Insel ist leerer ohne ihn."

Chris Emil Janßen / ActionPress Jens Büchner im Mai 2018

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Kader Loth im November 2019

gbrci / Future Image / ActionPress Olivia Jones im Juni 2019



