Ismet Atli und Kader Loth haben sich aus den Augen verloren

Ismet Atli (54), auch bekannt als Isi, und seine Frau Kader Loth (52) stecken mitten in einer heftigen Ehekrise. Schon auf Social Media verrieten sie, dass sie aktuell etwas auf Abstand gegangen sind. Nun hat Promiflash den Unternehmer beim Howdy Honey von Hej Mates in Berlin getroffen. Im Interview äußert sich Isi ausführlich zu den Beziehungsproblemen. "Na ja, man verliert sich so aus den Augen in den Jahren. Wir sind ja seit 18 Jahren zusammen", reflektiert er und fährt fort: "Und dann haben wir dieses Business zusammen angefangen, mit dem Beauty-Laden und meinem Online-Geschäft. Dadurch haben wir dann 24/7 aufeinander gehockt. Ich glaube, da haben wir uns aus den Augen verloren."

In den vergangenen Wochen scheint die Krise der beiden hochgekocht zu sein. Fehlende Wertschätzung, Fremdgehgerüchte, Vertrauensprobleme – es standen viele Vorwürfe im Raum. Die räumliche Trennung schien die logische Konsequenz zu sein. Auch im Moment lege jeder der beiden den Fokus auf sich selbst. "Also haben wir gesagt, ich mache jetzt mal bisschen meins", erklärt Isi und fügt hinzu: "Sie ist jetzt sowieso nicht da wegen TV-Formaten und ich genieße jetzt meine Freiheit."

Besteht noch eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft? Aktuell scheint der 54-Jährige sich noch nicht festlegen zu können. "Ob wir da jetzt wirklich liebestechnisch wieder richtig zueinanderfinden, das weiß ich nicht", gesteht er gegenüber Promiflash. Komplett scheint er die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben zu haben: "Ich glaube schon, dass wir uns zusammenraufen." Isi und Kader stehen schon lange gemeinsam in der Öffentlichkeit und galten stets als Traumpaar. 2017 gaben sie sich nach vielen Jahren Beziehung das Ja-Wort. Im Jahr 2023 stellten sie sich sogar erfolgreich dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island V.I.P..

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

Getty Images Kader Loth, TV-Star

Instagram / kader_loth Kader Loth und Ismet Atli, Realitystars