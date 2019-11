Er schwebt wieder auf Wolke sieben! 2016 schockte das Schauspieler-Liebespaar Joshua Jackson (41) und Diane Kruger (43) die Öffentlichkeit mit ihrer Trennung. Mittlerweile scheinen aber sowohl die gebürtige Deutsche als auch ihr Ex wieder glücklich liiert zu sein. Joshua soll seit einem Jahr die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith daten. Vor wenigen Tagen präsentierten sich die beiden sogar gemeinsam auf einem öffentlichen Event – doch dabei erregten zwei kleine, aber feine Details noch viel mehr Aufmerksamkeit. An Joshuas und Jodies Ringfingern funkelte ein verdächtiges Schmuckstück!

Am vergangenen Donnerstag überraschte das Paar die Fotografen bei der Filmpremiere von Queen & Slim in Los Angeles mit ihrem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. Arm in Arm posierten die beiden Turteltauben im Blitzlichtgewitter – und wirkten dabei sehr verliebt. Wie Daily Mail berichtet, sollen der gebürtige Kanadier und seine Liebste sehr verdächtige Ringe getragen haben. Sind die beiden etwa klammheimlich vor den Traualtar geschritten und haben sich das Jawort gegeben?

Gerüchten zufolge sind Joshua und Jodies seit einem guten Jahr verliebt. Wie ein Insider von US Weekly ausplauderte, traf sich das Paar zum ersten Mal im Oktober 2018 auf der Party anlässlich des 40. Geburtstages von R'nB-Star Usher (41). Nur einen Monat später habe es dann richtig gefunkt bei den zwei. Im vergangenen August will ein Augenzeuge den 41-Jährigen beim Besorgen einer Heiratslizenz gesichtet haben. Es scheint, als wären die beiden in Sachen Liebe also nicht nur auf Wolke sieben, sondern auch auf der Überholspur.

Splash News Joshua Jackson und Freundin Jodie Turner-Smith

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Filmpremiere zu "Queen & Slim", November 2019

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im November 2019

