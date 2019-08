Im August 2016 schockierte Hollywood-Pärchen Diane Kruger (43) und Joshua Jackson (41) die Fans mit ihrem Liebes-Aus! Zu diesem Zeitpunkt war das einstige Pärchen bereits sechs Monate getrennt gewesen – hatte das Ende seiner Beziehung aber lange geheim gehalten. Mittlerweile ist Joshua jedoch wieder glücklich vergeben – und wurde nun mit seiner neuen Freundin beim Bummeln in Los Angeles gesichtet.

Jodie Turner-Smith heißt die neue Flamme des ehemaligen Dawson's Creek-Stars. Beim Spaziergang durch die Straßen von Beverly Hills zeigte sich das verliebte Pärchen im lässigen Sommer-Look. Mit Sonnenbrillen schlenderten die beiden durch die Stadt und wirkten dabei so richtig entspannt. In ihrem Crop-Top setzte die 30-Jährige dabei ihren durchtrainierten Bauch in Szene. Jackson setzte mit Shirt und weißer Jeans auf ein legeres Sommer-Outfit. Die Liebelei der beiden hatte ihre Anfänge offenbar schon vor knapp einem Jahr genommen. Wie US Weekly von einem Insider erfahren haben will, sollen sich die Turteltauben bei Usher's 40. Geburtstag im letzten Oktober kennengelernt haben.

Auch Ex-Freundin Diane ist mittlerweile wieder mega-happy. Nachdem die Blondine damals zugegeben hatte, dass ihr die Trennung total schwergefallen sei, lernte sie bereits kurze Zeit später Norman Reedus (50) kennen und lieben – und krönte das Glück 2018 durch die Geburt der gemeinsamen Tochter.

Getty Images Joshua Jackson und Diane Kruger

Anzeige

Splash News Joshua Jackson mit seiner Freundin in L.A.

Anzeige

Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de