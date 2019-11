Herzogin Kate (37) zog bei der Royal Variety Performance nun alle Blicke auf sich! Die Royal-Lady und ihr Mann Prinz William (37) waren am Montag bereits zum dritten Mal zu Gast bei der Charity-Veranstaltung in London. Schon in den Jahren 2014 und 2017 besuchten sie das Event, bei dem Geld für bedürftige britische Künstler gesammelt wird. Nun putzte sich vor allem Kate zu dem Anlass ganz schön heraus: Sie begeisterte in einem hautengen, schwarzen Kleid!

Im Palladium Theater in der Hauptstadt Großbritanniens präsentierte sich die Herzogin jetzt in einem verspielten schwarzen Dress. Das enge Spitzenkleid war bodenlang und hatte einen beigefarbenen Unterrock. Ein echtes Highlight des Looks: Das Outfit war mit Puffärmeln ausgestattet. William hielt es im Gegensatz zu seiner Frau ganz klassisch und erschien in einem schwarzen Smoking.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kate ihren guten Mode-Geschmack unter Beweis stellt: Erst vor wenigen Wochen schlüpfte die 37-Jährige auf ihrer Pakistan-Reise beinahe täglich in ein stylishes Outfit. Unter anderem trug sie zu einem Gala-Dinner eine grüne Glitzerrobe.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Royal Variety Performance

