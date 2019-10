In modischer Hinsicht macht ihr niemand etwas vor! Vergangene Woche waren Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) in Pakistan unterwegs. Das Herzogspaar von Cambridge wollte sich auf dieser Reise vor allem mit Menschen des Landes austauschen und über den Klimawandel sprechen. Dabei standen auch die Outfits der dreifachen Mama, die sie während der Termine präsentierte, im Fokus der Öffentlichkeit. Promiflash zeigt euch die schönsten Looks, die Kate auf ihrem Pakistan-Trip trug!

Bereits bei ihrer Ankunft überraschte die 37-Jährige mit einem traditionellen Gewand. In ihrer eleganten Kleid-Hosen-Kombination mit türkisem Farbverlauf erinnerte die Herzogin stark an ihre verstorbene Schwiegermama Prinzessin Diana (✝36), die 1996 ein ähnliches Outfit getragen hatte. Am vergangenen Dienstag ging es für Kate ebenso klassisch weiter. In einer blauen Kurta verzauberte die Dreifach-Mutter einen ganzen Kindergarten. An der Seite von William strahlte sie darin bis über beide Ohren.

Am selben Abend setzte die Herzogin noch einen drauf: Zu einem Gala-Dinner erschien Kate in einer grünen Glitzerrobe. Dazu kombinierte sie silberne Jimmy-Choo-Sandalen und goldene Ohrringe des südasiatischen Labels Onitaa, die in Pakistan hergestellt wurden. Aber auch ihr 37-jähriger Gatte konnte sich sehen lassen! In einem farblich passenden, traditionellen Sherwani-Gewand bildete William die perfekte Ergänzung zu seiner Frau.

Kurz vor Ende ihrer Reise überzeugte Kate mit ihrem Outfit erneut. Bei dem Besuch der Badshahi-Moschee in Lahore passte sich die Mutter von Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) den Gepflo-genheiten an und trug Kopftuch. Passend dazu wählte die brünette Beauty ein traditionell türkisfarbenes Gewand. Schon kurz davor hatte die Herzogin mit einer Hommage ans Gastgeberland gepunktet. In einem weißen, sogenannten Shalwar Kameez war sie am Flughafen von Lahore ausgestiegen.

Am letzten Tag ihrer Pakistan-Tour griff Kate noch einmal tief in die Fashion-Trickkiste. Für den Besuch eines Hunde-Centers setzte die royale Schönheit auf einen schlichten Schwarz-Weiß-Look. Ihr Mantel-Kleid umschmeichelte dabei vorteilhaft ihre zierliche Figur. Welchen Look der Pakistan-Reise findet ihr am schönsten? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Kate bei ihrer Ankunft in Pakistan, Oktober 2019

Ian Vogler - Pool/Getty Images Herzogin Kate in Islamabad, Pakistan 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei einer Gala in Islamabad

Getty Images Herzogin Kate in Lahore, Pakistan 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Pakistan 2019

Getty Images Herzogin Kate in Lahore



